Овечкин — о Демидове: «Очевидно, он талантливый парень»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин перед серией первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» оценил игру нападающего Ивана Демидова.

«Да, это будет интересный матч. Очевидно, он талантливый парень. Посмотрим», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

«Монреаль» и «Вашингтон» проведут первый матч первого раунда плей-офф НХЛ 22 апреля. Начало игры — в 2.00 по московскому времени.