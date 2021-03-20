Овечкин оценил свой дубль в ворота «Рейнджерс»
08:45
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свой дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:1). Россиянин забросил обе шайбы с пятачка после добивания.
«Иногда приходится забивать вот такие трудовые голы. Их суть не меняется от того, откуда они забиты: из моего места или откуда-то еще. Это были важные голы, я на них согласен», — приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина.
По итогам матча с «Рейнджерс» Овечкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по количеству матчей с двумя или более голами.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/rossiyane-v-nhl-19-marta-ovechkin-razbushevalsya/c-322713892
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