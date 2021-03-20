Хоккей
НХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин оценил свой дубль в ворота «Рейнджерс»

08:45
Теги:

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свой дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:1). Россиянин забросил обе шайбы с пятачка после добивания.

«Иногда приходится забивать вот такие трудовые голы. Их суть не меняется от того, откуда они забиты: из моего места или откуда-то еще. Это были важные голы, я на них согласен», — приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина.

По итогам матча с «Рейнджерс» Овечкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по количеству матчей с двумя или более голами.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/rossiyane-v-nhl-19-marta-ovechkin-razbushevalsya/c-322713892

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...