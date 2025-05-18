Овечкин — о сезоне для «Вашингтона»: «Это был отличный год»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги сезона для команды в НХЛ.

«Это был отличный год — для меня, для клуба, для команды, да и для вас тоже, потому что было много ярких моментов. Конечно, проигрывать в плей-офф — это ужасно, но я думаю, что опыт, который мы получили в этом сезоне, поможет нам вырасти и стать лучше в следующем сезоне», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» стал победителем Восточной конференции. В первом раунде плей-офф столичная команда обыграла «Монреаль» (4-1), а во втором уступила «Каролине» (1-4).