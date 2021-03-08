Овечкин оценил семиматчевую дисквалификацию партнера по команде

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 8 марта в интервью официальному сайту НХЛ прокомментировал семиматчевую дисквалификацию форварда «Кэпиталз» Тома Уилсона.

«Том — важная часть нашей команды. Смешно, что он пропустит семь матчей. Тем более это происходит в коротком сезоне из 56 матчей. Тяжело оставаться без такого партнера, но ситуация сложилась так, что мы должны играть без Тома. Другие хоккеисты получают больше игрового времени, и нам нужно усерднее работать, чтобы помочь команде одержать победу», — заявил Овечкин.

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон дисквалифицирован на семь матчей за грубый силовой прием в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:5).