Овечкин оценил первую игру в одном звене с новым центральным нападающим

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оценил первую игру в одном звене с центром Пьером-Люком Дюбуа.

«Понятное дело, что первый матч всегда сложный, если у тебя новое сочетание. Где-то ты не понимаешь, куда ехать, где-то не понимаешь, как открыться. Но со временем, я думаю, все будет нормально. Я не хочу сказать, что что-то (со Строумом) не получалось, просто тренер решил попробовать другое сочетание. У нас есть возможности менять звенья, потому что мы идем на первом месте. На будущее, если что-то, не дай бог, случится, мы будем знать, что, если у нас что-то не получается, мы можем всегда поменять звенья, — приводит слова хоккеиста пресс-служба его команды.

В матче с «Анахаймом» (3:0) впервые с начала сезона центральным нападающим звена 39-летнего россиянина был не Дилан Строум. В игре против «Дакс» Овечкин не отличился.

В этом сезоне на счету капитана «Кэпиталз» 28 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забил 20 голов и отдал 12 результативных передач. Он отстает от исторического снайперского рекорда Гретцки на 21 шайбу.