Овечкин оценил первую игру в одном звене с новым центральным нападающим
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оценил первую игру в одном звене с центром Пьером-Люком Дюбуа.
«Понятное дело, что первый матч всегда сложный, если у тебя новое сочетание. Где-то ты не понимаешь, куда ехать, где-то не понимаешь, как открыться. Но со временем, я думаю, все будет нормально. Я не хочу сказать, что что-то (со Строумом) не получалось, просто тренер решил попробовать другое сочетание. У нас есть возможности менять звенья, потому что мы идем на первом месте. На будущее, если что-то, не дай бог, случится, мы будем знать, что, если у нас что-то не получается, мы можем всегда поменять звенья, — приводит слова хоккеиста пресс-служба его команды.
В матче с «Анахаймом» (3:0) впервые с начала сезона центральным нападающим звена 39-летнего россиянина был не Дилан Строум. В игре против «Дакс» Овечкин не отличился.
В этом сезоне на счету капитана «Кэпиталз» 28 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забил 20 голов и отдал 12 результативных передач. Он отстает от исторического снайперского рекорда Гретцки на 21 шайбу.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|44
|29
|15
|63
|2
|Нью-Джерси
|46
|26
|20
|57
|3
|Каролина
|44
|26
|18
|55
|4
|Коламбус
|44
|21
|23
|48
|5
|Филадельфия
|45
|19
|26
|44
|6
|Питтсбург
|46
|18
|28
|44
|7
|Рейнджерс
|43
|20
|23
|43
|8
|Айлендерс
|43
|17
|26
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|45
|27
|18
|56
|2
|Флорида
|45
|26
|19
|55
|3
|Тампа-Бэй
|42
|23
|19
|49
|4
|Бостон
|46
|22
|24
|49
|5
|Оттава
|43
|22
|21
|47
|6
|Монреаль
|43
|21
|22
|46
|7
|Детройт
|43
|20
|23
|44
|8
|Баффало
|43
|16
|27
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|30
|15
|63
|2
|Миннесота
|44
|27
|17
|58
|3
|Даллас
|43
|28
|15
|57
|4
|Колорадо
|45
|27
|18
|55
|5
|Сент-Луис
|45
|21
|24
|46
|6
|Юта
|43
|18
|25
|43
|7
|Нэшвилл
|43
|14
|29
|35
|8
|Чикаго
|44
|14
|30
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|29
|15
|61
|2
|Эдмонтон
|43
|27
|16
|57
|3
|Лос-Анджелес
|41
|24
|17
|53
|4
|Калгари
|43
|21
|22
|49
|5
|Ванкувер
|43
|19
|24
|48
|6
|Анахайм
|44
|18
|26
|41
|7
|Сиэтл
|45
|19
|26
|41
|8
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|34
|16.01
|02:00
|
Баффало – Каролина
|- : -
|16.01
|04:30
|
Миннесота – Эдмонтон
|- : -