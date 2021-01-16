Овечкин оценил игру Кузнецова на старте сезона

Капитан «Вашингтон» Александр Овечкин оценил игру нападающего Евгений Кузнецова на старте регулярного чемпионата НХЛ. В первых двух матчах россиянин не набрал очков.

«Кузя — один из наших лидеров, — цитирует Овечкина The Washington Post. — Он сам знает, насколько высокий уровень может показывать. Если он будет демонстрировать свой истинный потенциал, то принесет очень много пользы команде».