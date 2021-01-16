Овечкин оценил игру Кузнецова на старте сезона
17:30
Капитан «Вашингтон» Александр Овечкин оценил игру нападающего Евгений Кузнецова на старте регулярного чемпионата НХЛ. В первых двух матчах россиянин не набрал очков.
«Кузя — один из наших лидеров, — цитирует Овечкина The Washington Post. — Он сам знает, насколько высокий уровень может показывать. Если он будет демонстрировать свой истинный потенциал, то принесет очень много пользы команде».
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