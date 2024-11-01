Овечкин оценил атмосферу в «Вашингтоне» на старте сезона

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о настроении в команде на старте сезона.

«Когда побеждаешь, всегда царит такая атмосфера, исходящая от тренеров и игроков. Я надеюсь, что так будет продолжаться и дальше, но сезон предстоит длинный. Очевидно, что будут взлеты и падения, поэтому мы должны держаться вместе, несмотря ни на что», — цитирует Овечкина AP News.

1 ноября «Вашингтон» дома победил «Каролину (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 39-летний Овечкин набрал три очка, забросив шайбу и сделав две результативные передачи. В текущем сезоне в активе россиянина 10 (5+5) очков в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ.