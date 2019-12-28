Овечкин объяснил свое решение пропустить второй Матч звезд НХЛ подряд

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свое решение отказаться от участия в Матче звезд НХЛ-2020. Ранее болельщики выбрали его капитаном Столичного дивизиона.

— Спасибо, прежде всего, болельщикам за то, что проголосовали за меня, — приводятся слова Овечкина в Twitter Тома Гулитти. — Это трудное решение, но я должен прислушаться к своему телу. Мне нужно подготовиться ко второй половине сезона. Очевидно, что это тяжелое решение — быть капитаном и пропустить Матч всех звезд, но нужно сделать все возможное для меня и моей команды.

Дисквалификация? Вы не хотите пропускать игру, но правила есть правила. Я принял это решение, потому что должен быть в хорошей форме, должен быть готов к плей-офф.