Овечкин объяснил необычный ритуал хоккеистов «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» и нападающий сборной России Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о специальном предматчевом ритуале игроков «Кэпиталз».

— У вас в «Вашингтоне» есть интересный ритуал, где вы во время раскатки бьете друг друга по... Ну, вы поняли.

— По чему именно бьем? (Улыбается.) Мы это уже давно делаем, — сказал Овечкин. — Иногда даже по привычке: выходишь на лед и уже досконально знаешь все свои действия. В каждой команде у каждого игрока есть свои заморочки, какие-то штучки, которые они делают, поэтому все нормально. (Алена Гребенькова)

John Carlson stick tapping Ovechkin in the crotch area. ???#ALLCAPS #StanleyCup pic.twitter.com/CLdzDtNSLI — NHL Prospects Watcher (@Prospects_Watch) June 8, 2018

В текущем сезоне 34-летний Овечкин провел 23 матча за «Кэпиталз» и набрал 25 (15+10) очков.

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