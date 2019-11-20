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Овечкин объяснил необычный ритуал хоккеистов «Вашингтона»

20:34
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Капитан «Вашингтона» и нападающий сборной России Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о специальном предматчевом ритуале игроков «Кэпиталз».

— У вас в «Вашингтоне» есть интересный ритуал, где вы во время раскатки бьете друг друга по... Ну, вы поняли.

— По чему именно бьем? (Улыбается.) Мы это уже давно делаем, — сказал Овечкин. — Иногда даже по привычке: выходишь на лед и уже досконально знаешь все свои действия. В каждой команде у каждого игрока есть свои заморочки, какие-то штучки, которые они делают, поэтому все нормально. (Алена Гребенькова)

В текущем сезоне 34-летний Овечкин провел 23 матча за «Кэпиталз» и набрал 25 (15+10) очков.

Полностью интервью с Овечкиным читайте — здесь

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