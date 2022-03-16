Овечкин обошел Ягра и побил европейский рекорд НХЛ по голам

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». В конце третьего периода он вывел свою команду вперед, сделав счет 3:2.

Теперь на счету 36-летнего россиянина 767 шайб в лиге. По этому показателю Овечкин обогнал Яромира Ягра.

Теперь российский хоккеист единолично занимает третье место по голам среди всех игроков НХЛ. Он является самым результативным европейцем в истории североамериканской лиги.

Most Career Goals Top-3??:



1. Wayne Gretzky

2. Gordie Howe

3. Alex Ovechkin



That's it. That's the list.#ALLCAPS | @LeidosInc pic.twitter.com/p1b5JkPLIo — Washington Capitals (@Capitals) March 16, 2022

Больше Овечкина в НХЛ забили только Горди Хоу (801 гол) и Уэйн Гретцки (894).