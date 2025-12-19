19 декабря 2025, 06:40

Овечкин обошел Шэнахана по числу матчей в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:0).

Эта игра стала для 40-летнего россиянина 1525-й в регулярных чемпионатах за карьеру. Он вышел на чистое 21-е место в истории лиги по сыгранным матчам и обошел по этому показателю Брэндана Шэнахана.

На 20-й строчке располагается Райан Сутер, который закарьеру сыграл в 1526 матчах. Рекордсменом является Патрик Марло — 1779 матчей.

В этом сезоне Овечкин набрал 31 (14+17) очко в 34 матчах. Всего за карьеру он забросил 911 голов и сделал 743 голевые передачи в 1525 матчах.

«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
Анонс плей-офф КХЛ
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
Защитник «Вашингтона» Чикран назвал Овечкина «большим ребёнком»
Овечкина готовят к завершению карьеры? Великий снайпер снова без голов, а его игровое время падает
«Вашингтон» проиграл «Сент-Луису», у Овечкина «-1»
Овечкин сократил до одной игры отставание от Лидстрема по матчам в НХЛ
Быков о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Выдающийся результат. Браво, Александр!»
Александр Мостовой написал стихотворение в честь 1000-й шайбы Овечкина в НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 71 45 26 96
2 Коламбус 71 38 33 87
3 Питтсбург 71 35 36 86
4 Айлендерс 72 40 32 85
5 Филадельфия 70 34 36 80
6 Вашингтон 72 35 37 79
7 Нью-Джерси 70 36 34 74
8 Рейнджерс 71 28 43 65
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 71 44 27 95
2 Тампа-Бэй 70 44 26 93
3 Монреаль 70 39 31 88
4 Бостон 71 39 32 86
5 Оттава 71 38 33 85
6 Детройт 71 38 33 84
7 Флорида 70 35 35 73
8 Торонто 72 30 42 73
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 47 23 104
2 Даллас 71 43 28 97
3 Миннесота 72 40 32 92
4 Юта 72 37 35 80
5 Нэшвилл 71 34 37 77
6 Виннипег 71 30 41 72
7 Сент-Луис 70 29 41 69
8 Чикаго 71 27 44 67
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 71 40 31 84
2 Эдмонтон 72 35 37 79
3 Вегас 72 32 40 78
4 Лос-Анджелес 71 28 43 74
5 Сиэтл 70 31 39 72
6 Сан-Хосе 69 32 37 70
7 Калгари 71 30 41 67
8 Ванкувер 70 21 49 50
