Овечкин обошел Шэнахана по числу матчей в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:0).

Эта игра стала для 40-летнего россиянина 1525-й в регулярных чемпионатах за карьеру. Он вышел на чистое 21-е место в истории лиги по сыгранным матчам и обошел по этому показателю Брэндана Шэнахана.

На 20-й строчке располагается Райан Сутер, который закарьеру сыграл в 1526 матчах. Рекордсменом является Патрик Марло — 1779 матчей.

В этом сезоне Овечкин набрал 31 (14+17) очко в 34 матчах. Всего за карьеру он забросил 911 голов и сделал 743 голевые передачи в 1525 матчах.