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Овечкин обошел Робитайла по голам в НХЛ. Впереди — Селянне

05:48
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:3 ОТ).

Теперь у него 669 голов в лиге. Россиянин вышел на 12-е место в списке лучших снайперов в истории, обойдя канадца Люка Робитайла (668).

В этом сезоне Ови может обойти Теему Селянне (684 гола) и Марио Лемье (690).

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