Овечкин обошел Павелски и вышел на чистое 13-е место по голам в плей-офф НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (3:6).

Теперь на счету 39-летнего россиянина 75 заброшенных шайб в плей-офф. По этому показателю он обогнал Джо Павелски (74) и вышел на чистое 13-е место в истории лиги.

На 12-й строчке с 76 шайбами расположился Марио Лемье, лидирует Уэйн Гретцки, на счету которого 122 гола.

На счету Овечкина 145 (75+70) набранных очков в 154 матчах плей-офф НХЛ.