Овечкин обошел Модано в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 55 (27+28) очков в 40 матчах сезона-2021/22.

Всего за карьеру в НХЛ у россиянина 1375 (757+618) очков в 1237 матчах.

Овечкин вышел на чистое 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Россиянин обошел Майка Модано, который набрал 1374 (561+813) очка в 1499 играх.