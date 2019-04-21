Овечкин обошел Малкина по голам в плей-офф НХЛ. Видео

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли против "Каролины". Россиянин сделал счет 6:0 в третьем периоде.

Овечкин забросил 64-ю шайбу в матчах Кубка Стэнли. По этому показателю он обошел форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина и стал лучим российским снайпером в плей-офф.

В общем списке снайперов Овечкин сравнялся с Петером Форсбергом, который занимает 22-е место.