Овечкин обошел Лемье по заброшенным шайбам в плей-офф НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче серии плей-офф НХЛ против «Каролины» (2:5).

Теперь на счету 39-летнего россиянина 77 голов в плей-офф. По этому показателю он обошел Марио Лемье (76) и вышел на 12-е место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли за всю историю.

На 11-й строчке с 78 шайбами расположился Яромир Ягр, лидирует с 122 голами Уэйн Гретцки.

В текущем плей-офф Овечкин провел 9 матчей, в которых набрал 6 (5+1) очков.