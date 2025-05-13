Хоккей
13 мая, 04:54

Овечкин обошел Лемье по заброшенным шайбам в плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче серии плей-офф НХЛ против «Каролины» (2:5).

Теперь на счету 39-летнего россиянина 77 голов в плей-офф. По этому показателю он обошел Марио Лемье (76) и вышел на 12-е место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли за всю историю.

На 11-й строчке с 78 шайбами расположился Яромир Ягр, лидирует с 122 голами Уэйн Гретцки.

В текущем плей-офф Овечкин провел 9 матчей, в которых набрал 6 (5+1) очков.

Александр Овечкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Марио Лемье
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Werewolf

    Да потому что в матчасти ты слабоват )))) Так что это твое "намного чаще" просто потому, что ты не в теме )))))

    14.05.2025

  • Werewolf

    Поясню 1 золотая медаль - 0 = 1 золотая медаль. 2 кубка стенли - 1 кубок стенли = 1 кубок стенли. Вопросы? Лучше один раз проиграть 100-0 и потом выиграть, чем каждый раз проигрывать по 1-0 )))))) Ты гордишься разностью шайб в одном конкретном матче? Отличный повод для гордости ))))) Продолжай дальше ))))

    14.05.2025

  • Werewolf

    Аааа....у Лемье болело. Ну тогда у ови не за 9-1 болело, а на полшишечки везде, где он проигрывал? А проигрывал он столько, что не дай бог.......Лемье - чемпион ОИ, а Ови? У Лемье два Стенли, а у Ови? Получается у Ови там посильнее свербит )))))

    14.05.2025

  • Упёртый русский

    Дура, 9-1 Ови Канаде никогда не проигрывал - факт. А вот Лемье - всосал в 85 году. Потом у него всю жизнь ниже спины после такого болело...

    13.05.2025

  • Упёртый русский

    Сегодня нищим не подаю, во времени ограничен. Инет тебе в помощь. Помню, в СЭ эту статистику пробовал собрать К. Бурдаков году в 2020, но там он забыл и Кубок Вызова, и Рандеву 87 и пр. Это запомнилось...

    13.05.2025

  • Упёртый русский

    Дурачок, поясню тебе уроком арифметики для 2 класса. 9-1=8. Ясно? 7-3=4. Сомнений не вызывает? 8 больше 4. Ровно в 2 раза. Вопросы?

    13.05.2025

  • сакс_КТ

    Классику надо знать! Срамота!

    13.05.2025

  • Kosta71

    Марио любил советские команды. И практически всегда побеждал. С ЧМ-85,когда проиграли на отбор. этапе,а в финал группе выиграли 3:1 и 19-летний Лемье двушечку положил. И потом с Питтсбургом,помню и ДМ и ЦСКА обыгрывал в суперсериях( и забивал). КК-87 опять же. Кстати,а как он Белошейкина любил! Во втором матче финала КК-87 хек- трик. В 1 и 3 Мыльников стоял. Но мало кто знает,что 22.08.87 был выставочный матч Канада-СССР 4:9(Гамильтон,11000 зрителей). На воротах Белошейкин. А у Марио - покер!!! Во дела... Интересный факт - СССР на 52 минуте вел 7:1. Через пару дней канадцы отыгрались 5:2. Но на воротах Мыльников и поэтому у Марио всего одна шайба)).

    13.05.2025

  • alehan.227472

    Не люблю жулика лемью, еще со времен КК 1986, когда он на голубом глазу забил 6-й гол с кучей нарушений, но радовался как будто все было как по чеснаку:(( Но хоккейные боги справедливо посмеялись над ним - просто вышвырнули вон из хоккея.

    13.05.2025

  • Werewolf

    Да чего уж там.....От Хмелинецкого пищевика отлетит ))))

    13.05.2025

  • zayarxipko

    Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 12 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

    13.05.2025

  • Werewolf

    А может уже давно коньки бы повесил как и многие сломанные звезды

    13.05.2025

  • Werewolf

    А можно статистику? А то словам твоим слабо верится что-то.......

    13.05.2025

  • d.markelov

    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - black-bets.ru

    13.05.2025

  • Werewolf

    3-7, не так то и далеко

    13.05.2025

  • Werewolf

    Упоротый. Вот ты вечно как сядешь в лужу, аж пузыри пойдут.....Лемье сравнивают с Ови.......тебе сейчас столько накидают, где Ови всосал, что мало не покажется. Ты хоть включай свою извилину то круговую иногда. Сколько раз канадские хокки об Ови вытирали свои копыта?

    13.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    Совсем мозги пропил, сопливый обмудок? Скрестил ЧМ-2000 в Питере и четырнадцатилетнюю "бесполезную овцу". Вали отсель сугубо на хер, под шкону - на свое любимое место, дундучок.

    13.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    Откуда вы такие беретесь? Вот расплодились безмозглые.

    13.05.2025

  • XuTMAH

    Лемье большую часть карьеры провел в эпоху наивысшей результативности. Даже примерно сложно представить сколько бы забросил Ови в те годы, уже наверняка за 1000

    13.05.2025

  • Alexander Kulesh

    Команда Овечкина также отскочит, как Динамо М от Трактора.

    13.05.2025

  • Андрей Коняхин

    Очень жаль что проиграл Вашик!

    13.05.2025

  • Спринт

    Был и в Ташкенте 1970 на золотых матчах родного ЦСКА и на полуфинале Кубка 1969 в Ростове на матче СКА Р-Д - ЦСКА. С этого дня ЦСКА родной во всех видах спорта. Тобе соплюнька таковские и не приснится с борматушного похмелья ..

    13.05.2025

  • Спринт

    Ты сопля №10 кем себя возомнил, что б тобе ндоразвитому хоть чтой то якобы "доказувывать". Ты и такие, сугубо и прямо перпендикулярны. Галяй юродь подале .. от спорта ..

    13.05.2025

  • ёzhic8

    пивная

    13.05.2025

  • Упёртый русский

    Юродливый, открою тебе секрет. СССР Канаду обыгрывал намного чаще, чем Канада - СССР. И клубные команды СССР по победам имеют подавляющий перевес над командами НХЛ, если что. Учи матчасть, а не только либеральные методички...

    13.05.2025

  • Женек10

    старый алкаш, ты что нибудь ответили на свой высер, где ты писал про количество хоккейных дворцов во Франции и что хоккей там спорт номер 3 по рейтингам ? доказательства то будут, или это старый маразматичный пук в лужу?

    13.05.2025

  • Дмитрий Иванов

    Великий давно уже не играет, не путай с этой бычарой

    13.05.2025

  • Дмитрий Иванов

    Все победы вспомнил? и это фактически все за много лет. А теперь вспоминай, сколько раз Советы мордой об стол возили и обыгрывали

    13.05.2025

  • Alexander Kulesh

    "И смех и грех с этими рекордами Овечкина" промолвил батюшка, потягивая Марихуану.

    13.05.2025

  • Дмитрий Иванов

    Ему пох

    13.05.2025

  • Киса Кацман

    сам то понял, какой бред написал?

    13.05.2025

  • Alexander Kulesh

    Все эти КС, ЧМ и ОИ мелочи, главное рекорды!

    13.05.2025

  • Сигюр

    Вы бы хоть уточняли в заголовках какого из Лемье. Клода например еще не обошел

    13.05.2025

  • Упёртый русский

    У тебя совсем шарики за ролики заехали, старик... Или ты бесполезной овцой Буре называешь? Или - Каменского? Ну да ладно, если ты в 73 году на ЧМе был - простительно...

    13.05.2025

  • Упёртый русский

    Ну и какой там счёт, в Ванкувере? Далеко от 1-8 или 1-9, верно?

    13.05.2025

  • Спринт

    Еще сопливый вспомни домашний ЧМ в Питере, со всеми НХЛовцами, и с бесполезной овцой .. и 11-е место по итогу. Да ..? Мне довелось быть на ЧМ 1973 в Москве, когда в 10 матчах забросила сборная СССР 100 шайб, и вся выбранноя "символика" была советской.

    13.05.2025

  • Scallagrim

    Так и канадцам есть, что вспомнить. Ванкувер 2010, например.

    13.05.2025

  • За спорт!

    Великий обош?л Великолепного, возможно матчей побольше, но сути не меняет, надо обходить Ягра.

    13.05.2025

  • Griban

    право? а может лево??

    13.05.2025

  • Упёртый русский

    Лемьё знатно всосал на ЧМ - 85. 9-1 там было, по моему? И за Канаду играли Айзерман, Стивенс, Мерфи... Грецкий же катался в 81, при 1-8. Приятно вспоминать вытирание ног советских хоккеистов об канадских Великих, нет?

    13.05.2025

  • Спринт

    .. соплю 123-ю всморкни в безтямку .. и сдрызднесь средь таких же примитивных овцелюбков ..

    13.05.2025

  • ivanwert123

    Ну, конечно, твое ущербное вяканье опять появилось. Хоть за денежку пыхтишь? Или идейный борцун?

    13.05.2025

  • Mon65

    Любая шайба Сани сейчас знаковая, все время он либо кого-то обходит, либо рекорд увеличивает. Скрасил поражение своим фирменным голом.

    13.05.2025

  • Дмитрий Иванов

    Количество игр при этом посмотри. Как можно сравнивать гения Лемье и этого быка

    13.05.2025

  • Дмитрий Иванов

    Обязательно, главное, чтоб штаны не потерял от напруги

    13.05.2025

  • Спринт

    Еще вздумает покуситься на великого ночного бумбардира всея Руси .. **

    13.05.2025

  • Фомальчуган

    Лемьё - муж Мирей Матьё)

    13.05.2025

  • Спринт

    Псевдо-рекордисткой овце до Лемье .. как отрывку шнурка до игрового конька супер-Марио ..

    13.05.2025

  • _Mike N_

    а как же - Овечкин самому Вождю в Сочи по ночам подает, о нем нужно только позитив писать !

    13.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Надо и тут Гретцки обгонять.

    13.05.2025

  • Sergei

    1:3 в серии это уже серьёзно, у команды Александра Овечкине дальше нет право на ошибку, взять 3 игры подряд вряд ли, а жаль.

    13.05.2025

  • lenin.vowa2018

    ну хоть забил. Марио вон обошел, легенда все же.

    13.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Как там у Булгакова - шеф, ещё парочку!

    13.05.2025

  • pupkin-221

    московские кабаки и бани уже заждались американскую Овечку !

    13.05.2025

  • pupkin-221

    Надо же - Вашингтон проиграл, но и тут позитив ! :laughing::laughing::laughing:

    13.05.2025

  • adamantane'

    Счастья ему эта шайба явно никак не могла принести. Всё же команда в шаге от вылета.

    13.05.2025

  • Vlad C

    Овечкин и Вашики позорники. Идити уже в отпуск пиво пить, а не в хоккей играть.

    13.05.2025

    • «Вашингтон» уступил в четвертом матче серии с «Каролиной», у Овечкина и Свечникова по голу

    Овечкин вышел на единоличное пятое место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 21 14 7 30
    2 Нью-Джерси 21 13 8 27
    3 Айлендерс 22 12 10 26
    4 Филадельфия 20 11 9 25
    5 Питтсбург 21 10 11 25
    6 Коламбус 22 11 11 25
    7 Вашингтон 22 11 11 24
    8 Рейнджерс 22 10 12 22
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 22 13 9 27
    2 Тампа-Бэй 21 12 9 26
    3 Оттава 21 11 10 26
    4 Бостон 23 13 10 26
    5 Монреаль 21 11 10 25
    6 Флорида 21 11 10 23
    7 Торонто 22 9 13 21
    8 Баффало 21 8 13 20
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 20 14 6 33
    2 Даллас 21 13 8 29
    3 Миннесота 22 11 11 26
    4 Виннипег 20 12 8 24
    5 Чикаго 21 10 11 24
    6 Юта 21 10 11 23
    7 Сент-Луис 22 7 15 20
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 21 13 8 27
    2 Сиэтл 21 11 10 27
    3 Вегас 20 10 10 26
    4 Лос-Анджелес 22 10 12 26
    5 Эдмонтон 24 10 14 25
    6 Сан-Хосе 22 10 12 23
    7 Ванкувер 22 9 13 20
    8 Калгари 22 6 16 15
    Результаты / календарь
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    27.11
    28.11
    23.11 03:00 Филадельфия – Нью-Джерси 6 : 3
    23.11 03:00 Флорида – Эдмонтон 3 : 6
    23.11 03:00 Сан-Хосе – Оттава 2 : 3
    23.11 03:00 Монреаль – Торонто 5 : 2
    23.11 03:00 Вашингтон – Тампа-Бэй 3 : 5
    23.11 03:00 Питтсбург – Сиэтл 2 : 3 ОТ
    23.11 04:00 Нэшвилл – Колорадо - : -
    23.11 05:00 Юта – Рейнджерс - : -
    23.11 06:00 Калгари – Даллас - : -
    23.11 06:00 Анахайм – Вегас - : -
    23.11 21:00 Баффало – Каролина - : -
    Все результаты / календарь

