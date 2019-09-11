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Овечкин обошел Хабиба в споре за звание спортсмена года по версии GQ

02:48
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан спортсменом года по версии GQ. Хоккеист занял первое место в голосовании, но приехать на церемонию награждения не смог, так как находится сейчас в США. Среди гостей были футболист Федор Смолов и теннисистка Светлана Кузнецова.

На премию «Спортсмен года» также претендовали боец ММА Хабиб Нурмагомедов, конькобежец Павел Кулижников, первый в истории России победитель Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов и теннисист Карен Хачанов.

Стоит отметить, что Хачанов победил в другой номинации — King of the Year.

Дополнительная информация

https://www.gq.ru/success/moty-2019-winners

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