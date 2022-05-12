Овечкин обошел Гончара по голевым передачам в плей-офф НХЛ

«Флорида» переиграла «Вашингтон» (5:3) в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал одну голевую передачу.

36-летний россиянин достиг отметки в 69 ассистов в матчах плей-офф НХЛ за карьеру. Он обошел по этому показателю Сергея Гончара.

Овечкин вышел на чистое шестое место по голевым передачам в Кубке Стэнли среди россиян.

Рекордсменом по голевым передачам в плей-офф среди российских игроков является Сергей Федоров — 123. Вторым идет Евгений Малкин (113), а замыкает тройку лучших Сергей Зубов (93).