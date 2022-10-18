Овечкин обошел Гилмора в списке лучших бомбардиров НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (6:4).

После этого матча на счету россиянина в чемпионатах НХЛ 1415 (782+633) очков, и он обошел канадского нападающего Дага Гилмора в списке лучших бомбардиров НХЛ, на счету которого 1414 (450+964) баллов.

Теперь Овечкин сравнялся по очкам с канадским форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби (1415 очков), который занимает 19-е место.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки (2857 очков).

В текущем сезоне Овечкин провел 4 матча, в которых набрал 5 (2+3) очков.