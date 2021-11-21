Овечкин обошел Дацюка по голевым передачам в НХЛ среди россиян
12:19
Российский капитан «Вашингтона», набравший 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе», достиг отметки в 605 голевых передач за карьеру.
По этому показателю 36-летний вышел на четвертое место в истории среди российских игроков НХЛ. Он обошел экс-нападающего «Детройта» Павла Дацюка, у которого 604 ассиста.
Лидирует экс-нападающий «Детройта» Сергей Федоров (696 пасов, 1248 матчей). На втором месте форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (680 передач, 940 игр). Замыкает тройку бывший защитник «Далласа» Сергей Зубов (619 ассистов, 1068 матчей).
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