Овечкин обошел Дацюка по голевым передачам в НХЛ среди россиян

Российский капитан «Вашингтона», набравший 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе», достиг отметки в 605 голевых передач за карьеру.

По этому показателю 36-летний вышел на четвертое место в истории среди российских игроков НХЛ. Он обошел экс-нападающего «Детройта» Павла Дацюка, у которого 604 ассиста.

Лидирует экс-нападающий «Детройта» Сергей Федоров (696 пасов, 1248 матчей). На втором месте форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (680 передач, 940 игр). Замыкает тройку бывший защитник «Далласа» Сергей Зубов (619 ассистов, 1068 матчей).