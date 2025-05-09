Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

9 мая, 06:53

Овечкин обошел Дацюка и стал четвертым среди россиян по числу матчей в Кубке Стэнли

Руслан Минаев

«Вашингтон» победил «Каролину» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:1. Счет в серии стал равным — 1-1.

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провел 158-ю игру в Кубке Стэнли. Он поднялся на чистое четвертое место среди россиян по количеству матчей в плей-офф НХЛ, обойдя Павла Дацюка (157).

Третье место по числу игр в Кубке Стэнли занимает Сергей Зубов — 164 матча. Второе место у Евгения Малкина (177 матчей), рекорд принадлежит Сергею Федорову — 183 игры.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
Павел Дацюк
Хоккей
Кубок Стэнли
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
В США указали на осведомленность Запада о коррупционных схемах на Украине
Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
WSJ сообщила о планах министра армии США встретиться с представителями РФ
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Популярное видео
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
«Дети спрашивают, когда я закончу». Овечкин установил новый рекорд на арене «Вашингтона»
Овечкин обменялся свитерами с Копитаром после матча «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»
Овечкин забил 150-й победный гол в НХЛ с учетом плей-офф, рекорд у Ягра — 151
НХЛ, результаты и видео голов 18 ноября: «Вашингтон» победил «Лос-Анджелес», «Флорида» выиграла у «Ванкувера» и другие матчи
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 903-го гола Овечкина. Текущее положение
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Adiоs Amigos R

    Ну до 180 надо доезжать.

    09.05.2025

  • андр

    Ну как Стаханов, рекорд за рекордом!

    09.05.2025

    • «Вашингтон» — «Каролина»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

    Кенневилль: «Рад вернуться в НХЛ и перезапустить карьеру с «Анахаймом»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 19 13 6 27
    2 Нью-Джерси 19 13 6 27
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 20 11 9 24
    5 Рейнджерс 20 10 10 22
    6 Коламбус 20 10 10 22
    7 Филадельфия 18 9 9 21
    8 Вашингтон 19 9 10 20
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 20 12 8 25
    2 Бостон 21 12 9 24
    3 Монреаль 19 10 9 23
    4 Тампа-Бэй 19 10 9 22
    5 Оттава 19 9 10 22
    6 Флорида 19 10 9 21
    7 Торонто 20 9 11 20
    8 Баффало 19 7 12 18
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 20 12 8 27
    3 Виннипег 19 12 7 24
    4 Чикаго 19 10 9 24
    5 Юта 19 10 9 22
    6 Миннесота 20 9 11 22
    7 Сент-Луис 20 6 14 17
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 19 12 7 25
    2 Лос-Анджелес 20 10 10 24
    3 Сиэтл 19 9 10 23
    4 Вегас 18 8 10 22
    5 Эдмонтон 21 9 12 22
    6 Ванкувер 21 9 12 20
    7 Сан-Хосе 19 8 11 19
    8 Калгари 21 5 16 13
    Результаты / календарь
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    19.11 03:00 Торонто – Сент-Луис 3 : 2 ОТ
    19.11 03:00 Тампа-Бэй – Нью-Джерси 5 : 1
    19.11 03:00 Детройт – Сиэтл 4 : 2
    19.11 04:00 Даллас – Айлендерс 2 : 3
    19.11 04:00 Виннипег – Коламбус 5 : 2
    19.11 04:30 Чикаго – Калгари 5 : 2
    19.11 06:00 Сан-Хосе – Юта - : -
    19.11 06:00 Вегас – Рейнджерс - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости