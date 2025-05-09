Овечкин обошел Дацюка и стал четвертым среди россиян по числу матчей в Кубке Стэнли

«Вашингтон» победил «Каролину» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:1. Счет в серии стал равным — 1-1.

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провел 158-ю игру в Кубке Стэнли. Он поднялся на чистое четвертое место среди россиян по количеству матчей в плей-офф НХЛ, обойдя Павла Дацюка (157).

Третье место по числу игр в Кубке Стэнли занимает Сергей Зубов — 164 матча. Второе место у Евгения Малкина (177 матчей), рекорд принадлежит Сергею Федорову — 183 игры.