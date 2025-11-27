Овечкин обошел Айзермана по сыгранным в НХЛ матчам

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на чистое 23-е место по числу сыгранных в регулярных чемпионатах НХЛ матчей.

Матч против «Виннипега» в среду, 27 ноября, стал для 40-летнего россиянина 1515-м. Он обошел по этому показателю канадского форварда Стивена Айзермана, который сыграл 1514 матчей за карьеру.

Рекордсменом НХЛ по сыгранным матчам является канадский нападающий Патрик Марло — 1779 игр.