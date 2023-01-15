Овечкин обогнал трехкратного обладателя Кубка Стэнли Кабронно по числу матчей в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 59-е место по числу матчей в НХЛ.

Игра регулярного чемпионата против «Филадельфии» стала для 37-летнего россиянина 1319-й в лиге. Он опередил по этому показателю трехкратного обладателя Кубка Стэнли Ги Карбонно.

На 58-м месте по числу матчей в НХЛ находится защитник «Далласа» Райан Сутер, который провел в лиге 1324 игры.

Рекорд по числу матчей в НХЛ принадлежит Патрику Марло (1779).