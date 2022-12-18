Овечкин обогнал Даниэля Седина по количеству матчей в НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Торонто».

Для капитана столичной команды Александра Овечкина этот матч стал 1307-м в лиге. По этому показателю он обогнал Даниэля Седина и вышел на едрноличное 64-е место в рейтинге.

На данный момент на счету 37-летнего россиянина 801 гол в НХЛ. Он делит третье место по этому показателю, отставая от Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).