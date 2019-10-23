Овечкин обогнал Мессье по количеству шайб в гостях при равных составах

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:3). Для него это 210-я шайба в гостевых матчах в НХЛ при равных составах.

На данный момент россиянин занимает седьмое место по этому показателю. Он обогнал Марка Мессье (209). Шестым идет Бретт Халл (217). Первое место занимает Уэйн Гретцки (277). В тройку лучших также входят Горди Хоу (250) и Яромир Ягр (246).

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