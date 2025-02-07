Овечкин обогнал Кучерова в списке лучших российских снайперов сезона НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:3).

Теперь на счету 39-летнего нападающего 26 голов в 38 матчах. Он вышел на первое место в списке лучших снайперов сезона среди российских игроков, обогнав форварда «Тампы» Никиту Кучерова, у которого 25 шайб.

Третье место делят Артемий Панарин («Рейнджерс») и Кирилл Капризов («Миннесота»), у которых по 23 гола.