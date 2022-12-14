Овечкин обогнал Хоу по голам в регулярке и плей-офф НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин обошел Горди Хоу в списке лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по общему количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате и плей-офф.

Овечкин забил три гола в первом периоде матча с «Чикаго». Теперь на счету капитана столичного клуба 800 шайб в регулярном чемпионате и 72 в плей-офф — в общей сложности 872 гола.

Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 1016 шайб в регулярке и плей-офф.

В этой игре Овечкин также превзошел достижение Яромира Ягра — он 136-й раз стал автором первого гола в поединке.