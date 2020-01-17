Овечкин обогнал Гретцки по сезонам с 30+ голами. Выше россиянина только другой легендарный канадец
Александр Овечкин снова бросился в погоню за ушедшими было в отрыв Давидом Пастрняком из «Бостона» (36 голов) и Остоном Мэттьюсом из «Торонто» (34) и в 15-й раз в карьере (за 15 сезонов!) добрался до отметки 30 голов за чемпионат. Столько же сезонов с 30 голами, правда с 24 попыток, выбил Яромир Ягр, больше — лишь Майк Гартнер, впервые провалившийся только в 16-м чемпионате, который к тому же пришелся на короткий локаутный сезон-1994/95.
Хоккеисты, забившие 30 голов в 13 и более сезонах НХЛ
|
Игрок
|
Страна
|
Сезоны
|
«30+»
|
Майк Гартнер
|
Канада
|
19
|
17
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
15
|
15
|
Яромир Ягр
|
Чехия
|
24
|
15
|
Марсель Дионн
|
Канада
|
18
|
14
|
Уэйн Гретцки
|
Канада
|
20
|
14
|
Горди Хоу
|
Канада
|
26
|
14
|
Бобби Халл
|
Канада
|
16
|
13
|
Матс Сундин
|
Швеция
|
18
|
13
|
Фил Эспозито
|
Канада
|
18
|
13
|
Бретт Халл
|
США
|
19
|
13