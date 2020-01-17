Овечкин обогнал Гретцки по сезонам с 30+ голами. Выше россиянина только другой легендарный канадец

Александр Овечкин снова бросился в погоню за ушедшими было в отрыв Давидом Пастрняком из «Бостона» (36 голов) и Остоном Мэттьюсом из «Торонто» (34) и в 15-й раз в карьере (за 15 сезонов!) добрался до отметки 30 голов за чемпионат. Столько же сезонов с 30 голами, правда с 24 попыток, выбил Яромир Ягр, больше — лишь Майк Гартнер, впервые провалившийся только в 16-м чемпионате, который к тому же пришелся на короткий локаутный сезон-1994/95.

Хоккеисты, забившие 30 голов в 13 и более сезонах НХЛ