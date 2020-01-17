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Овечкин обогнал Гретцки по сезонам с 30+ голами. Выше россиянина только другой легендарный канадец

16:20
Александр Овечкин и Давид Пастрняк (справа). Фото USA Today Sports
Александр Овечкин и Давид Пастрняк (справа). Фото USA Today Sports
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Александр Овечкин снова бросился в погоню за ушедшими было в отрыв Давидом Пастрняком из «Бостона» (36 голов) и Остоном Мэттьюсом из «Торонто» (34) и в 15-й раз в карьере (за 15 сезонов!) добрался до отметки 30 голов за чемпионат. Столько же сезонов с 30 голами, правда с 24 попыток, выбил Яромир Ягр, больше — лишь Майк Гартнер, впервые провалившийся только в 16-м чемпионате, который к тому же пришелся на короткий локаутный сезон-1994/95.

Хоккеисты, забившие 30 голов в 13 и более сезонах НХЛ

Игрок

Страна

Сезоны

«30+»

Майк Гартнер

Канада

19

17

Александр Овечкин

Россия

15

15

Яромир Ягр

Чехия

24

15

Марсель Дионн

Канада

18

14

Уэйн Гретцки

Канада

20

14

Горди Хоу

Канада

26

14

Бобби Халл

Канада

16

13

Матс Сундин

Швеция

18

13

Фил Эспозито

Канада

18

13

Бретт Халл

США

19

13

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