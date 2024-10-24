Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (6:3) обновил собственный рекорд.

39-летний россиянин забросил шайбу в конце третьего периода в пустые ворота. Для него этот гол стал 58-м в подобном формате.

Всего у Овечкина 855 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.