Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3).

Таким образом, 39-летний россиянин забил 63-й гол в пустые ворота соперников за карьеру и обновил рекорд лиги.

Второе место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (56 голов), а третье — Мариан Госса (40 голов).

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 39 (25+14) очков в 37 матчах. В общей сложности на счету российского капитана «Кэпиталз» 878 забитых голов в 1463 встречах, до рекорда Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 16 шайб.