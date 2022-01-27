Овечкин обменял шайбу на шоколадку перед матчем «Вашингтона» с «Сан-Хосе». Видео

Милый эпизод с участием российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина произошел на разминке перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

Капитан «Кэпиталз» совершил обмен с юным болельщиком. Хоккеист отдал шайбу, а получил взамен шоколадку.

«Хотим видеть знак, который получил Овечкин, чтобы совершить эту сделку», — написала пресс-служба «Вашингтона». После этого сообщения в Twitter появилась фотография юного болельщика с плакатом, на котором он предложил капитну «Кэпиталз» обмен.