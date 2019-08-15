Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, проведший символическое вбрасывание в товарищеском матче «Авангард» — «Динамо», ответил на вопрос по поводу возвращения в Россию во время локаута в НХЛ.

— Было очень интересно в Китае, как страна готовится к Олимпийским играм, — заявил Овечкин.

— Есть шанс, что в НХЛ будет участвовать к Олимпиаде?

— НХЛ пригласила меня, поэтому шансы есть. Поживем-увидим.

— В НХЛ может случиться локаут. Планируете вернуться в Россию во время него?

— Понятно, что в случае локаута много игроков будет возвращаться сюда. Что касается меня, поживем-увидим. Когда он наступит, будем принимать решение. У меня еще два года контракта, и год до локаута — посмотрим.

— Вообще, что говорят в профсоюзе об участии в Олимпиаде?

— К сожалению, не было никаких разговоров. Первая дискуссия будет во время тренировочного лагеря. После этого будет какая-то информация. (Алексей Шевченко )