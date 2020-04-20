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Овечкин — о встрече с Гретцки: «Это был особый момент и большая честь»

21:35
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как поужинал с легендой хоккея Уэйном Гретцки. Он отметил, что это была огромная честь для него.

Ранее НХЛ анонсировала прямой эфир между Овечкиным и Гретцки.

— Вы всегда мечтаете встретить кого-то великого, — сказал Овечкин. — Пообщаться, пожать руку. У меня была возможность поужинать с Уэйном, его семьей. Это особенный момент. Мы задавали вопросы о том, что всегда хотели знать. Какое различие между хоккеем сейчас и тем, когда играл он. Это было здорово. Это большая честь для меня и моей жены. Когда вы маленький ребенок — вы просто хотите пожать руку. А сейчас мы общались с Уэйном. Это большая привилегия.

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