Овечкин о владельце «Вашингтона» Леонсисе: «Я сразу почувствовал себя как дома благодаря семье Теда»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об отношениях с владельцем клуба Тедом Леонсисом.
«Он сделал для организации невероятно много: поддерживал хоккей в этом регионе, да и в целом многое сделал для спорта в Вашингтоне.
Лично я, приехав сюда, сразу почувствовал себя как дома — во многом благодаря семье Теда. Мне повезло: за всю карьеру я выступал всего за две команды — «Динамо» и «Вашингтон». Тренеры — это одно, а владельцы — совсем другое.
Можно спросить любого игрока, который пришел из другого клуба: наша организация — особенная», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.
Леонсис владеет «Вашингтоном» с 1999 года. В 2004-м клуб выбрал Овечкина под общим первым номером драфта НХЛ. Россиянин проводит 22-й сезон в составе «Кэпиталс».
30 ноября 69-летний Леонсис получит награду имени Лестера Патрика за выдающийся вклад в развитие хоккея в США. Церемония состоится в Вашингтоне.
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