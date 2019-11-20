Капитан и нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин в интервью корреспонденту «СЭ» Алене Гребеньковой рассказал, что не будет препятствовать в будущем спортивным увлечениям своего сына Сергея.

— Конечно, мне хотелось бы продолжить хоккейную династию, — сказал Овечкин. — Опять же, моя мама занималась баскетболом, отец — футболом, я — хоккеем. Следовательно, чем сын захочет заниматься, тем и будет. Мы не станем препятствовать. Это его жизнь, его судьба. Будем только помогать.

34-летний Овечкин и его жена Анастасия воспитывают годовалого ребенка. Супруги вместе с 2016 года.

В текущем сезоне Овечкин провел 23 матча за «Кэпиталз» и набрал 25 (15+10) очков.

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