Овечкин – о шахматах: "Когда были на ЧМ, постоянно ругались с Малкиным, потому что он подсказывал против меня"

Нападающий сборной России Александр Овечкин сделал первый ход в третьем матче финала этапа Гран-при ФИДЕ между Александром Грищуком и Яном Непомнящим. Две первые встречи завершились вничью.

– Первый раз на шахматном турнире. Сделал первый ход за Грищуком. Очень приятно здесь находиться, приятно познакомиться с чемпионами. Спасибо организаторам, что пригласили.

– Волнительно было сделать первый ход?

– Конечно, я спросил как лучше. Сказали подальше, поэтому пошел так (смеется).

– Вы сами играете в шахматы?

– Когда на чемпионате мира были, с Женей Малкиным постоянно ругались, потому что он всегда подсказывал кому-то против меня. Мы не такие гроссмейстеры. Играем как можем. Всегда интересно.

– Есть общее между хоккеем и шахматами?

– Стратегия всегда у кого-то атакующая, у кого-то обороняющаяся. Для меня как нападающего лучше действовать в атакующей манере.

– Поэтому вы пошли как можно дальше от обороны?

– Конечно, да. (Арман Мкртчян)

Овечкин сделает первый ход в финале этапа Гран-при ФИДЕ