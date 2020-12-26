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Овечкин — о Путине: «Лучший президент. Сильный, умный и авторитетный»

Владимир Путин и Александр Овечкин. Фото AFP
Владимир Путин и Александр Овечкин. Фото AFP
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своем восторженном отношении к Президенту РФ Владимиру Путину.

«Путин — лучший президент. Сильный, умный и авторитетный, — приводит слова Овечкина Team Russia. — Удивительный в общении. Всегда искренне поддержит тему, с удовольствием все обсудит, поделится мнением. При этом у тебя не возникает ощущения, что ты разговариваешь с кем-то недосягаемым.

Трамп — веселый и дружелюбный. Просто нормальный мужик. В хоккее разбирается. Только он фанат «Рейнджерс», наших давних соперников».

В 2017-м Овечкин создал команду Putin Team. В нее входят спортсмены и актеры, поддерживающие деятельность текущего президента РФ.

Дополнительная информация:

https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/slova/ya-ne-zlopamyatnyj-ponyat-i-prostit-mogu-no-obshhatsya-dalshe-ne-stanu-intervyu-aleksandra-ovechkina/

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