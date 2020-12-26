Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своем восторженном отношении к Президенту РФ Владимиру Путину.

«Путин — лучший президент. Сильный, умный и авторитетный, — приводит слова Овечкина Team Russia. — Удивительный в общении. Всегда искренне поддержит тему, с удовольствием все обсудит, поделится мнением. При этом у тебя не возникает ощущения, что ты разговариваешь с кем-то недосягаемым.

Трамп — веселый и дружелюбный. Просто нормальный мужик. В хоккее разбирается. Только он фанат «Рейнджерс», наших давних соперников».

В 2017-м Овечкин создал команду Putin Team. В нее входят спортсмены и актеры, поддерживающие деятельность текущего президента РФ.