Овечкин — о Путине: «Лучший президент. Сильный, умный и авторитетный»
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своем восторженном отношении к Президенту РФ Владимиру Путину.
«Путин — лучший президент. Сильный, умный и авторитетный, — приводит слова Овечкина Team Russia. — Удивительный в общении. Всегда искренне поддержит тему, с удовольствием все обсудит, поделится мнением. При этом у тебя не возникает ощущения, что ты разговариваешь с кем-то недосягаемым.
Трамп — веселый и дружелюбный. Просто нормальный мужик. В хоккее разбирается. Только он фанат «Рейнджерс», наших давних соперников».
В 2017-м Овечкин создал команду Putin Team. В нее входят спортсмены и актеры, поддерживающие деятельность текущего президента РФ.
Дополнительная информация:
https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/slova/ya-ne-zlopamyatnyj-ponyat-i-prostit-mogu-no-obshhatsya-dalshe-ne-stanu-intervyu-aleksandra-ovechkina/
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