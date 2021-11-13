Овечкин о погоне за Ягром в списке снайперов НХЛ: «Лучше двигаться от игры к игре»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свой выход на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Выход на четвертое место много для меня значит. Когда начинаешь играть в НХЛ, то не думаешь, что достигнешь таких высот и выйдешь на один уровень с такими великими именами. Это особенный момент для моих родителей, брата, жены, детей. Можем ли мы говорить о погоне за Ягром? Лучше двигаться от игры к игре», — цитирует журналист Саманта Пелл Овечкина.

So can we talk about catching Jagr (766) now?



Ovechkin: «Just game by game.» — Samantha Pell (@SamanthaJPell) November 13, 2021

13 ноября, в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3) 36-летний Овечкин отметился забитым голом и отдал результативную передачу.

Гол в ворота «Блю Джекетс» стал для россиянина 742-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, опередив Бретта Халла (741). На третьем месте идет Яромир Ягр, у которого 766 шайб.