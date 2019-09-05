Овечкин о контракте с «Вашингтоном»: «Дурак, надо было говорить, чтобы еще четыре года добавили! Сейчас был бы в шоколаде»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как он подписал контракт с клубом.

— Первый раз с генеральным менеджером «Вашингтона» Джорджем Макфи мы встретились во Франции. Были я, он и мой представитель Глеб. В первый день Макфи сказал одну цифру, а мы ответили, что подумаем, — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. — Потом приехали в Вашингтон. Каждую неделю у нас с ним проходили разговоры.

С одним меня хоккеистом сравнивали, с другим. Кто сколько очков набрал, кто Кубок Стэнли взял. Я подписывать контракт отказывался. И еще несколько встреч, но все без результата. Тогда я говорю: «Все, ждем до лета». Но прошло две недели, ко мне как раз приехали папа с мамой. Тут Джордж говорит: «Срочно бери родителей, брата — и приезжай к нам в офис. Будем с Леонсисом встречаться».

Ну, мы что? Собрались и поехали. Первое предложение было просто на шесть лет на девять миллионов долларов, плюс опция еще шесть лет на 10 миллионов долларов. Я сказал: «Давайте добавим еще один год». Эх, дурак, надо было говорить, чтобы еще четыре года добавили! Сейчас был бы в шоколаде... И все. Они взяли паузу.

Мы вышли, папа с братом начали курить. Стоим, разговариваем. А что переживать? Мы сказали, как хотим. Да — значит, да. Нет — извините, нет. Но они согласились. Мы в офисе пожали друг другу руки, подписали контракт. Вот и все. То есть родители сыграли большую роль. Но все эти переговоры я вел сам.

33-летний Александр Овечкин выступает за команду с 2005 года. В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли.

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