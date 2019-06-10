Овечкин номинирован на премию "Спортивный выбор детей"-2019

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин номинирован на премию Nickelodeon Kids 'Choice Sports 2019 ("Спортивный выбор детей"). За него можно проголосовать в номинации "любимый хоккеист".

Помимо россиянина, в номинацию включены его одноклубник Брэйден Холтби, Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз (оба - "Чикаго"), Марк-Андре Флери ("Вегас"), Пи-Кей Суббан ("Нэшвилл"), Сидни Кросби ("Питтсбург").

Проголосовать за любимого хоккеиста, а также за спортсменов в других номинациях можно на специальном сайте.