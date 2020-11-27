Овечкин: «Никаких новостей о старте нового сезона НХЛ не поступает»
16:50
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о подготовке к новому сезону в Национальной хоккейной лиге.
— Никаких новостей из Америки о старте нового чемпионата на данный момент не поступает, — сказал Овечкин. — Я постоянно нахожусь на связи с нашими ребятами из «Вашингтона». Пока планов, когда я уеду в США и как там буду готовиться к сезону, у меня нет. (Анатолий Курагин)
Полностью интервью с Овечкиным — на сайте «СЭ»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю