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Овечкин, Ничушкин и Орлов улетели в США

21:29
Александр Овечкин, Валерий Ничушкин и Дмитрий Орлов. Фото Instagram
Александр Овечкин, Валерий Ничушкин и Дмитрий Орлов. Фото Instagram
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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, форвард «Вашингтона» Александр Овечкин и защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов улетели в США.

Ничушкин опубликовал совместное фото из самолета в сторис Instagram.

«С утра на работу», — написал Ничушкин.

Александр Овечкин, Валерий Ничушкин и Дмитрий Орлов. Фото Instagram
Александр Овечкин, Валерий Ничушкин и Дмитрий Орлов. Фото Instagram

Ранее Национальная хоккейная лига объявила о дате начала следующего сезона. Он пройдет в укороченном формате и стартует 13 января.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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