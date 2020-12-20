Овечкин, Ничушкин и Орлов улетели в США
21:29
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, форвард «Вашингтона» Александр Овечкин и защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов улетели в США.
Ничушкин опубликовал совместное фото из самолета в сторис Instagram.
«С утра на работу», — написал Ничушкин.
Александр Овечкин, Валерий Ничушкин и Дмитрий Орлов. Фото Instagram
Ранее Национальная хоккейная лига объявила о дате начала следующего сезона. Он пройдет в укороченном формате и стартует 13 января.
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