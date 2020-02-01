Овечкин неудержим: форвард впервые в карьере забил 10 голов в 5 матчах

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин впервые в карьере за пять матчей забил 10 голов. Сегодня он оформил дубль в игре с «Оттавой» (5:3), на его счету стало 11 шайб в 5 последних играх.

Всего в НХЛ на счету Овечкина 695 голов, это восьмой результат в истории лиги.