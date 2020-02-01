Овечкин неудержим: форвард впервые в карьере забил 10 голов в 5 матчах
12:19
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин впервые в карьере за пять матчей забил 10 голов. Сегодня он оформил дубль в игре с «Оттавой» (5:3), на его счету стало 11 шайб в 5 последних играх.
Всего в НХЛ на счету Овечкина 695 голов, это восьмой результат в истории лиги.
Alex Ovechkin's current stretch marks the first time in his career that he has scored 10 goals over a span of five appearances. #NHLStats pic.twitter.com/Z7D4ID7HGc— NHL Public Relations (@PR_NHL) February 1, 2020
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