Овечкин не забил в третьем матче подряд

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» играл с «Анахаймом». «Столичные» победили со счетом 3:2.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отличиться в этой встрече. Он не забивает на протяжении трех матчей подряд. Это повторение самой длительной безголевой серии для него в сезоне.

Всего он забросил 20 шайб в нынешнем регулярном чемпионате и занимает второе место в списке снайперов, уступая только нападающему «Бостона» Давиду Пастрняку, на счету которого 25 точных бросков.

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