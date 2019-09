Овечкин не впечатлен своим рейтингом в NHL20

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался не слишком доволен своим рейтингом в игре NHL20. Его показатель составил 92. Он на четвертой позиции.

— Возьму это! Но в следующий раз я буду лучше, — написал Овечкин в своем Twitter.

I will take it !!! but next time i will be better ?? #NHL20 #EAathlete @EASPORTSNHL pic.twitter.com/NrxQ5Y7Atn