Овечкин не впечатлен своим рейтингом в NHL20

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался не слишком доволен своим рейтингом в игре NHL20. Его показатель составил 92. Он на четвертой позиции.

— Возьму это! Но в следующий раз я буду лучше, — написал Овечкин в своем Twitter.

У Макдэвида лучший рейтинг в NHL20, Кучеров — третий, Овечкин — четвертый, Василевский — девятый