Овечкин не впечатлен своим рейтингом в NHL20
05:21
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался не слишком доволен своим рейтингом в игре NHL20. Его показатель составил 92. Он на четвертой позиции.
— Возьму это! Но в следующий раз я буду лучше, — написал Овечкин в своем Twitter.
I will take it !!! but next time i will be better ?? #NHL20 #EAathlete @EASPORTSNHL pic.twitter.com/NrxQ5Y7Atn— Alex Ovechkin (@ovi8) September 2, 2019
У Макдэвида лучший рейтинг в NHL20, Кучеров — третий, Овечкин — четвертый, Василевский — девятый
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