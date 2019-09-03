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Овечкин не впечатлен своим рейтингом в NHL20

05:21
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался не слишком доволен своим рейтингом в игре NHL20. Его показатель составил 92. Он на четвертой позиции.

— Возьму это! Но в следующий раз я буду лучше, — написал Овечкин в своем Twitter.

У Макдэвида лучший рейтинг в NHL20, Кучеров — третий, Овечкин — четвертый, Василевский — девятый

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