Овечкин не волнуется насчет своей 700-й шайбы

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин дал понять, что его не беспокоит безголевая серия. Форвард не смог отличиться в игре с «Аризоной» (1:3) и не набирает очков уже 4 встречи подряд. На данный момент на его счету 698 шайб в НХЛ, и форвард не думает по поводу семисотого гола.

— Конечно, хочется покончить с этим и двигаться вперед, но... если не удается забить, ты просто движешься вперед, — цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. — Нельзя на этом зацикливаться и думать: «Ох, я не забил. Все кончено». Рано или поздно это произойдет.

Иногда это просто получается, и шайба просто попадает в ворота. У меня есть неплохие моменты, нужно продолжать в том же духе. Очевидно, было бы безумием, если бы у меня не было шансов. Все в порядке.