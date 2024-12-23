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Овечкин не поедет с «Вашингтоном» на матч против «Бостона»

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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не поедет на выездой матч НХЛ против «Бостон Брюинз», который пройдет 24 декабря, сообщает журналист Том Гулитти.

По информации источника, Овечкин не присутствовал на утренней раскатке, а также не поедет вместе с командой на выезд. 21 декабря россиянин принимал участие в опциональной тренировке «Вашингтона».

39-летний Овечкин получил перелом левой малоберцовой кости 19 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2). 14 декабря россиянин впервые после травмы принял участие в командной тренировке (без контакта), а позже отправился с «Вашингтоном» на выезд в Даллас и Чикаго. 20 декабря форвард получил допуск на тренировки без ограничения на контакты.

Ранее главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери сообщил, что Александр не сыграет до паузы в НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах «Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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5 Филадельфия 34 15 19 34
6 Рейнджерс 33 16 17 33
7 Айлендерс 34 13 21 33
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Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 35 22 13 46
2 Торонто 34 21 13 44
3 Бостон 35 18 17 40
4 Тампа-Бэй 31 18 13 38
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 33 14 19 31
7 Детройт 33 13 20 30
8 Баффало 34 11 23 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 35 24 11 49
2 Миннесота 34 20 14 44
3 Колорадо 36 21 15 42
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5 Юта 33 16 17 38
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7 Нэшвилл 34 10 24 27
8 Чикаго 34 12 22 26
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