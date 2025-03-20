Овечкин не смотрел финал Турнира четырех наций Канада — США в отличие от его детей

Жена Александра Овечкина Настасия в интервью «СЭ» рассказала о том, как семья хоккеиста провела перерыв на Турнир четырех наций.

— В этом году на время перерыва в чемпионате — только теперь не на Матч звезд, а на Турнир четырех наций — вы решили поехать в Майами. Более дальние варианты не рассматривались? Допустим, «на фарт» в Дубай, как в прошлом году, после чего у Саши все в том сезоне наладилось?

— Нет, в этом году решили полететь поближе, поскольку год назад все равно был тяжелый перелет. Надеюсь, что Александру удалось отдохнуть хорошо и он покажет это в оставшихся матчах.

— Он правда ни разу не включил Турнир четырех наций?

— Нет. Вот дети попросили меня включить и смотрели финал Канада — США.