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Овечкин: «Не смог бы быть тренером на данный момент»

13:08
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о планах на ближайшие годы и отметил, что пока не готов становиться тренером.

— Нужно работать, нужно доказывать самому себе, что у тебя есть некоторое количество времени для того, чтобы еще больше войти в историю, — Олимпийские игры, в конце концов, Кубок Стэнли, опять же, чемпионаты мира, — отметил Овечкин в интервью «OK!». — И оставшееся время нужно использовать по максимуму.

— А бывают ситуации, когда что-то выбивает из равновесия и почва из-под ног уходит?

— У меня, в принципе, все дела расписаны, так что выбить из равновесия невозможно. Я занимаюсь только тем, что мне нравится, и не лезу в те области, где не знаю, что надо делать. Допустим, я бы не смог быть журналистом.

— Да? А твои коллеги иногда становятся журналистами.

— Я говорю про данный момент. После карьеры, наверное, это возможно. Не смог бы быть тренером — тоже на данный момент. Хотя все меняется. Посмотрим, как жизнь сложится. Конечно, бывают случаи, когда ты занимаешься одним делом, потом переходишь на другое, тебе это нравится, и ты начинаешь приносить пользу. А если ты не приносишь пользу, то зачем вообще этим заниматься.

Дополнительная информация:

https://www.ok-magazine.ru/stars/interview/222021-aleksandr-ovechkin-vybit-iz-ravnovesiya-menya-nevozmozhno-ya-zanimayus-tolko-tem-chto-mne-nravitsya#section4

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Роман Шишов все материалы автора

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