Овечкин не примет участия в предсезонном матче с «Коламбусом»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграет в предсезонном матче с «Коламбусом», сообщает пресс-служба «Кэпиталз».

Игра состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября и начнется в 2.00 по московскому времени.

18 сентября Овечкин получил травму нижней части тела на тренировке «Вашингтона». 40-летний форвард пропустил несколько занятий команды и не принял участия в предсезонных матчах против «Бостона» (5:2), «Филадельфии» (5:1) и «Нью-Джерси» (3:2 Б).

Перед стартом сезона в НХЛ «Вашингтон» проведет еще по одному матчу с «Бостоном» (3 октября) и «Коламбусом» (5 октября).

В первой игре регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26 «Кэпиталз» 9 октября встретится с «Брюинз».